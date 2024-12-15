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У Керченській протоці зазнали катастрофи танкери з паливом для військових кораблів, - Greenpeace Україна

Ліквідація наслідків таких забруднень потребує зусиль міжнародного співробітництва. 

У Керченській протоці зазнали катастрофи танкери з паливом для військових кораблів, - Greenpeace Україна
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

 У Керченській протоці зазнали катастрофи танкери з паливом для військових кораблів, вважає директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак.

Про це вона розповіла в коментарі "Крим.Реалії".

"Очевидно, це пальне для військових кораблів", - сказала Гозак.

За її словами, подібний інцидент стався у 2007 році, коли танкер "Волгонефть" зазнав катастрофи в Керченській протоці, внаслідок чого в море вилилося близько 1500 тонн нафти. Навіть через рік після цього концентрація нафтопродуктів у воді у десятки разів перевищувала норму.

Більшість нафтопродуктів, що вилилися, опустилися на дно. В результаті  була уражена кормова база для морської біоти. На узбережжі утворилися великі плями мазуту, що потребували ліквідації.

Гозак також додала, що ліквідація наслідків таких забруднень потребує зусиль не однієї інституції, а міжнародного співробітництва. 

"Але я впевнена, що Росія не дасть доступу, інформація буде максимально обмежена. І дуже сумніваюсь, що РФ вживатиме якихось заходів для того, щоб ліквідувати наслідки. Швидше за все, залишиться як є", - зазначила вона.

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