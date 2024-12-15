В Укренерго розповіли, як відключатимуть світло 16 грудня: одна-півтори-дві черги

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

В Україні завтра, 16 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла за оновленими графіками.

Про це повідомляє Укренерго.

Так, у понеділок час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 12:00 — дві черги відключень

12:00 – 15:00 — півтори черги відключень

15:00 – 17:00 — дві черги відключень

17:00 – 19:00 — півтори черги відключень

19:00 – 20:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

07:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності

"Причина запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", - йдеться в повідомленні.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

Водночас, в Укренерго зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах обленерго в соцмережах