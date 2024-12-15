В Укренерго розповіли, як відключатимуть світло 16 грудня: одна-півтори-дві черги

В Україні завтра, 16 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла за оновленими графіками.
Про це повідомляє Укренерго.
Так, у понеділок час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
Для побутових споживачів:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
- 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
- 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
- 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
- 19:00 – 20:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 07:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності
"Причина запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", - йдеться в повідомленні.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Водночас, в Укренерго зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах обленерго в соцмережах