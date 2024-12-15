“Укрзалізниця” запустила пересадковий рейс Київ-Братислава

“Укрзалізниця” запустила пересадковий рейс, який з'єднає Київ та Братиславу та іншими великими словацькими містами, інформує пресслужба компанії.
“Спільно із залізничниками та урядовцями Словаччини відправили у перший рейс новий пересадковий маршрут, що з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад”, ‒ йдеться у пресрелізі.
З Києва поїзд №27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50. У Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59.
Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави – о 19:33.
З Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41. У Чопі пересадка на поїзд №28/27 Укрзалізниці, який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.
Для подорожі між Києвом та Чопом в нічний час використовують спальні вагони Укрзалізниці, а денний сегмент на маршруті Чоп-Братислава забезпечують сидячими вагонами словацької залізниці.