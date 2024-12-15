“Укрзалізниця” запустила пересадковий рейс Київ-Братислава

Маршрут з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад.

“Укрзалізниця” запустила пересадковий рейс, який з'єднає Київ та Братиславу та іншими великими словацькими містами, інформує пресслужба компанії.

“Спільно із залізничниками та урядовцями Словаччини відправили у перший рейс новий пересадковий маршрут, що з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад”, ‒ йдеться у пресрелізі.

З Києва поїзд №27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50. У Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59.

Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави – о 19:33.

З Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41. У Чопі пересадка на поїзд №28/27 Укрзалізниці, який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.

Для подорожі між Києвом та Чопом в нічний час використовують спальні вагони Укрзалізниці, а денний сегмент на маршруті Чоп-Братислава забезпечують сидячими вагонами словацької залізниці.