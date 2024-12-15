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Російське ІПСО: в ОВА спростували інформацію щодо наступу росіян на Запоріжжя

Російські війська не готуються до наступу на Запоріжжя.

Російське ІПСО: в ОВА спростували інформацію щодо наступу росіян на Запоріжжя
Фото: Вікі

У Запорізькій ОВА інформацію щодо наступу росіян на Запоріжжя назвала російською пропагндою. Ворожа армія не веде підготовки до наступу.

Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив під час брифінгу, пише Укрінформ.

"Нас лякають із вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи. Це все — ІПСО, але на яку суспільство реагує", – каже Федоров.

Федоров наголосив, що у селищі Комишуваха, розташованому приблизно за 20 км від фронту, свідомо не розпочали будівництво підземної школи. Таке рішення було ухвалено для уникнення хибних оцінок ситуації.

Це поки єдина школа, на яку передбачено фінансування, але будівництво свідомо не стартувало.

"Щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо, ми будемо звідти возити дітей", — додає Федоров.

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