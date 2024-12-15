Головне за ніч та ранок неділі, 15 грудня: атака понад сотні дронів, майже 300 боєзіткнень, спецоперація СБУ та ГУР на Запоріжжі

Нічна повітряна атака, 292 бойових зіткнення, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО Силами спецоперацій та ОСУВ "Таврія" провели унікальну спецоперацію зі знищення ворожого потяга з пальним на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили джерела LB.ua.

"14 грудня СБУ разом із ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС провела унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль — перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя", — інформують джерела.

У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

Подробиці – в новині.

У ніч на 15 грудня РФ атакувала Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – РФ, повідомляють Повітряні сили.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три — повернулось у Росію.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 292 бойові зіткнення на фронті, половина з них — на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 57 боєзіткнень, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 380 артилерійських обстрілів по населеним пунктам та позиціям наших захисників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1280 росіян, 12 ворожих танків та дві крилаті ракети РФ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 762 440 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уранці 15 грудня російська армія атакувала Київський район Харкова, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог атакував ракетою. За даними медиків, одна людина постраждала.

Відомо, що окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. 48-річна жінка госпіталізована до медичної установи.

Уранці, 15 грудня, безпілотники атакували базу ОМОНу та другого полку Патрульно-постової служби поліції особливого призначення у столиці Чечні Грозному, інформує ТГ-канал чеченського спротиву Niyso.

Повідомляється про щонайменше 5 вибухів. Також повідомлялося про падіння близько 2 безпілотників у районі Грозного. Відомо, що один безпілотник атакував другий полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, тоді як інший – базу ОМОНу.

За даними телеграм-каналів, крім бази ОМОНу і 2-го полку, дрон також упав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Розташована вона поруч із територією колишньої 9-ї міської лікарні.

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