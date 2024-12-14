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Митники викрили перевізника, що прямував зі Словаччини в Україну з електронними сигаретами на 1,5 млн грн

Порушник спробував ввезти 800 штук товару.

Митники викрили перевізника, що прямував зі Словаччини в Україну з електронними сигаретами на 1,5 млн грн
електронні сигарети
Фото: Держмитслужба України

На кордоні зі Словаччиною митники виявили незадекларовані електронні сигарети на 1,5 млн грн.

Про це повідомила Державна митна служба.

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Порушника затримали на митному посту «Ужгород-автомобільний». Під час перевірки транспортного засобу, який прямував в Україну, інспектори виявили три картонні коробки, де були 800 штук електронних цигарок та рідини для їх заправки. Орієнтовна вартість незадкларованого товару сягає близько 1,5 млн грн. 

На перевізника склали протокол про порушення митного законодавства, а товар вилучили.

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