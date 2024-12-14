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Міненерго: після масованого удару РФ світло повернули для понад 40 000 споживачів

Прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 15 898 МВт*год.

Міненерго: після масованого удару РФ світло повернули для понад 40 000 споживачів
Фото: Укренерго

Минулої доби енергетикам вдалося відновити електропостачання для 40 156 споживачів, які були знеструмлені через російські атаки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У Міненерго розповіли, що оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Користувачам слід стежити упродовж дня за зміною графіків.

Обмеження енергопостачання не передбачені для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

З 1 грудня максимальна потужність імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу становить 2,1 ГВт. У відомстві закликають бізнес активно імпортувати електроенергію, оскільки це додатковий стабілізаційний захід для об’єднаної енергосистеми України.

Також всіх споживачів просять раціонально використовувати електроенергію. Як пояснили в Міненерго, ощадливе споживання допомагає знизити навантаження на систему.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 40 156 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 15 898 МВт*год і потужністю 1230 МВт.

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