Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у неділю

Вдень відключатимуть по дві черги споживачів.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 15 грудня.

За інформацією компанії, для побутових споживачів час і обсяг відключення будуть такими:

8:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 17:00 – дві черги;

17:00 – 22:00 – одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки відключення діятимуть упродовж 8:00 – 22:00.

«Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудн. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - запевнили в Укренерго.