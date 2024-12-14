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Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у неділю

Вдень відключатимуть по дві черги споживачів.

Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у неділю
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 15 грудня.

За інформацією компанії, для побутових споживачів час і обсяг відключення будуть такими:

  • 8:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 17:00 – дві черги;
  • 17:00 – 22:00 – одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки відключення діятимуть упродовж 8:00 – 22:00.

«Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудн. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - запевнили в Укренерго.

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