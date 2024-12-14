Уряд продовжив програму соцпідтримки військових та їхніх сімей до жовтня 2025 року

Йдеться про військовослужбовців у військових частинах.

Кабінет Міністрів України продовжив дію програми соціального супроводу військовослужбовців у військових частинах до жовтня 2025 року.

Про це повідомили у Міноборони.

Відповідно до змін, перелік військових частин-учасників програми визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України за погодженням Міністерства оборони. Раніше це питання було у компетенції виключно оборонного відомства. Новий перелік військових частин має бути направлений до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не пізніше 20 грудня 2024 року.

У разі розформування, ліквідації чи передислокації військової частини її можна замінити на іншу.

Надавати соціальні послуги можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та кваліфікованих фахівців із соціальної роботи.

Зокрема, йдеться про:

Соціальний захист : допомогу в оформленні статусу учасника бойових дій, отриманні виплат, субсидій, ліків, лікуванні за кордоном.

: допомогу в оформленні статусу учасника бойових дій, отриманні виплат, субсидій, ліків, лікуванні за кордоном. Професійну підтримку : можливості отримання нової професії після демобілізації, безоплатну правничу допомогу.

: можливості отримання нової професії після демобілізації, безоплатну правничу допомогу. Сімейну підтримку : зміцнення сім'ї, консультування щодо стосунків, профілактику домашнього насильства.

: зміцнення сім'ї, консультування щодо стосунків, профілактику домашнього насильства. Психосоціальну підтримку : психоедукацію, допомогу з ігровою залежністю, вживанням психоактивних речовин.

: психоедукацію, допомогу з ігровою залежністю, вживанням психоактивних речовин. Допомогу в оформленні документів : відновлення документів, отримання закордонного паспорту.

: відновлення документів, отримання закордонного паспорту. Представництво інтересів: представництво в державних органах, сприяння в отриманні послуг і консультацій.

Кабінет Міністрів України запустив два експериментальні проекти з комплексної послуги формування життєстійкості для ветеранів і соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах у жовтні минулого року.