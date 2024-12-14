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ЗМІ: Олександра Луценка усунули від командування ОТУ "Донецьк"

За зупинку просування росіян на Покровському напрямку відповідатиме інший генерал.

ЗМІ: Олександра Луценка усунули від командування ОТУ "Донецьк"
Фото: EPA/UPG

Видання Financial Times стверджує, що бригадний генерал Олександр Луценко був звільнений з посади командувача оперативно-тактичним угрупованням "Донецьк". Причиною кадрового рішення стало стрімке просування ворожих військ на Покровському напрямку.

Український чиновник, на якого посилається автор FT Крістофер Міллер, заявив, що Луценко отримає іншу посаду у Сухопутних військах. Натомість його місце посів бригадний генерал Олександр Тарнавський, який раніше командував угрупованням "Таврія". 

"Українська правда" зі своїх джерел у Збройних Силах України говорить про те, що на заміну командувача приїздив особисто Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

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