ЗМІ: Олександра Луценка усунули від командування ОТУ "Донецьк"

За зупинку просування росіян на Покровському напрямку відповідатиме інший генерал.

Видання Financial Times стверджує, що бригадний генерал Олександр Луценко був звільнений з посади командувача оперативно-тактичним угрупованням "Донецьк". Причиною кадрового рішення стало стрімке просування ворожих військ на Покровському напрямку.

Український чиновник, на якого посилається автор FT Крістофер Міллер, заявив, що Луценко отримає іншу посаду у Сухопутних військах. Натомість його місце посів бригадний генерал Олександр Тарнавський, який раніше командував угрупованням "Таврія".

"Українська правда" зі своїх джерел у Збройних Силах України говорить про те, що на заміну командувача приїздив особисто Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.