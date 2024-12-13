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У Харкові збільшили кількість поліцейських, які патрулюють вулиці в п'ятницю та суботу

Посилене патрулювання здійснюється з 18:00 до 00:00. 

У Харкові збільшили кількість поліцейських, які патрулюють вулиці в п'ятницю та суботу
У Харкові збільшили кількість поліцейських, які патрулюють вулиці в п'ятницю та суботу
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Харківська поліція посилить патрулювання вулиць міста.

Про це розповів начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар, передає Укрінформ.

“Ми провокації (з боку РФ, – ред.) очікуємо щодня. За моїм розпорядженням додатково у п’ятниці та суботи, коли є активізація населення щодо відпочинку, проведення вікенду, додатково 10% працівників апарату, які не працюють у територіальних підрозділах, задіяні в патрулюванні вулиць, причому у пішому порядку, щоб вони могли не лише центральними вулицями проходити, а мали змогу зайти в якісь закриті двори між будинками й на власні очі подивитися”, - розповів Токар.

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Він уточнив, що посилене патрулювання здійснюється з 18:00 до 00:00. 

Крім того, на зимові свята поліція працюватиме в такому ж режимі.

Начальник поліції Харківщини наголосив, що зараз десь 20% поліцейських залучається на охорону громадського порядку.

  1. 9 грудня поблизу поліцейського відділку в Холодногірському районі Харкова невідомі підірвали вибухівку, вибухом пошкоджено вікна будівлі. Минулося без постраждалих.
  2. Це не перший випадок детонації вибухового пристрою біля відділку поліції. 8 грудня, близько 17:00 у Слобідському районі Харкова біля відділку поліції також пригримів вибух.
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