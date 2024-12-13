Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми

Зрадниця Олена Бережна поширювала кремлівські наративи нібито від імені "громадського активу" України в ефірах телеканалів Медведчука.

14 років ув'язнення отримала соратниця Азарова, Олена Бережна, яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН та поширювала антиукраїнські наративи.

Про це інформує СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено агентку фсб, яка входила до близького оточення експрем’єра Миколи Азарова та займалася підривною діяльністю в Україні "під прикриттям" очільниці однієї із громадських організацій", — ідеться у повідомленні відомства.

У березні 2022 СБУ затримала її у Києві.

За даними слідства, фігурантка готувала тези промови постійного представника рф при ООН для 11-ї сесії Генеральної Асамблеї, що проходила у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Тоді постпред країни-агресора використав офіційний лист очільниці ГО для дискредитації України на міжнародній арені та виправдовування збройної агресії РФ.

Фото: СБУ

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив їй 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час розслідування встановлено, що крім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів "звіти" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також зрадниця виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де поширювала кремлівські наративи нібито від імені "громадського активу" України.

При обшуках у зловмисниці вилучено мобільні телефони та флеш-накопичувачі, які вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.