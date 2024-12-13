23 млрд грн польській фірмі на снаряди: у ДПСУ відреагували на скандал, але не пояснили 100% передоплати

Також у Прикордонній службі заявили, що працюють “за максимально найнижчими ціновими пропозиціями”. Водночас журналіст Юрій Ніколов повідомив, що “Агенція оборонних закупівель” Міноборони мала пропозицію на снаряди для польської фірми набагато дешевше, ніж ДПСУ.

На початку грудня журналіст видання “Наші гроші” Юрій Ніколов заявив про “найбільшу “одноразову” афера цього року, яку він бачив”.

“Отже 23 мільярди гривень одним махом хочуть вивести на закордонну «прокладку» зі 100-відсотковою оплатою наперед за зброю, яку ніхто не бачив. Мало того, що її ціна завищена, тут є ризик просто більше ніколи не побачити цієї купи мільярдів. А потім довго і плачевно ходити по іноземним судам просити назад на пропітаніє та продовжувати і продовжувати вже давно прострочені контракти. Як власне і роблять міноборонівці Умєрова по контрактам Резнікова”, – написав Ніколов.

12 грудня нардеп Ярослав Железняк опублікував відповідь на запит до Міноборони.

Згідно з отриманою ним інформацією, назва польської компанії — PHULechmar Sp.z.o.o. Минуле керівництво “Агентства оборонних закупівель” (АОЗ) у грудні 2023-го вже укладало з нею контракт на закупівлю снарядів на 70,6 млн євро (це 3 млрд гривень). Снаряди вона не поставила. Однак в АОЗ за цей час змінили керівництво і жодних грошей “полякам” не заплатили.

Загалом PHULechmar Sp.z.o.o. направила АОЗ 4 комерційні пропозиції. По одній АОЗ звертався з уточненням вартості, проте компанія за 8 місяців не спромоглася відповісти.

“Про всі ці ризики з цією компанією знали (Безрукова доповідала), але все ж таки вирішили ось відправити 23 млрд і таким шляхом і з….стовідсотковим авансом”, – написав нардеп.

Вже сьогодні, 13 грудня, Юрій Ніколов повідомив, що йому вдалось дізнатись, чому уряд з подачі Умєрова розпорядився віддати 23 мільярди гривень прикордонникам для укладання контракту з польською «прокладкою» в обхід АОЗ.

“Бо вона запропонувала набагато солодшу ціну для розпилу. Поляки у комерційній пропозиції запропонували ДПСУ 100 тисяч снарядів 152 мм калібру по ціні близько 3800 євро. «Агенція оборонних закупівель» має пропозицію в районі 2900 євро. Тобто навіть якщо «рога і копита» поставлять нам ці снаряди, то ми їм заплатимо зайвих 90 мільйонів євро тільки на маржі. 90 мільйонів євро - це чотири мільярди гривень”, – написав Юрій Ніколов.

Зі свого боку, 13 грудня ДПСУ відреагувала на інформацію у медіа, однак не пояснила необхідність 100% передоплати.

Там зазначили, що Державна прикордонна служба – складова Сил оборони України. Має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки. Має досвід закупівель та довіру серед постачальників озброєння.

У ДПСУ заперечують, що “все робиться в обхід Міністерства оборони і дуже дорого”.

“Ні, не в обхід і за максимально найнижчими ціновими пропозиціями… Ціна вартості боєприпасів одна з найнижчих.”, – запевняють у відомстві. Крім того, перед прийняттям рішення про закупівлю представники ДПСУ обов’язково виїжджають на інспекцію залучаючи в тому числі представників ЗСУ.

“Фірма посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО. Має багаторічний досвід роботи на ринку. 3 роки співпрацює з Державною прикордонною службою України. Виступає надійним постачальником. Немає жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів. Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України”, – запевняють у ДПСУ.

Також у ДПСУ заперечили, що фірма-посередник не має експортної ліцензії.

“Кожен контракт на передачу озброєння та військової техніки передбачає отримання експортної ліцензії відповідних державних органів в країнах експортерах”, – повідомили у відомстві.