Російська влада намагається не тільки змінити політичний ландшафт України, але й здійснити культурну асиміляцію народу.

Російські окупанти відкрили на ТОТ Донеччини регіональні центри популяризації російської та культури "Русске слово" з метою повністю знищити українську ідентичність.

Про це розповідає Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що поки що такі пропагандистські осередки з’явилися в окупованих Донецьку, Харцизьку, Новоазовську та Мангуші, втім місцеві колаборанти отримали вказівку організувати такі осередки у кожній бібліотеці загарбаної області.

Ці центри створюють враження «нормалізації» життя в окупованих регіонах, одночасно намагаючись змінити свідомість місцевих жителів, нав’язуючи їм «російську» ідентичність. У рамках такої діяльності організовуються курси російської мови, пропагандистські лекції та “культурні” заходи, які мають на меті змусити місцеве населення відмовитися від свого коріння і прийняти чужу, імперську ідентичність.

Таким чином, російська влада намагається не тільки змінити політичний ландшафт, але й здійснити культурну асиміляцію, спрямовану на знищення національної самобутності українців. Особливо це стосується молодого покоління.