ГУР: Кремль готує солдатів КНДР до штурмів на Курщині

Командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ взаємодіяти із російськими військовими, які ведуть бойові дії в Курській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

За інформацією ГУР, керівництво РФ найближчим часом може залучити солдатів КНДР до участі у штурмових діях. В ГУР додають, що північнокорейські військові отримали додаткові запаси продовольства.

"13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", — повідомили в ГУР.