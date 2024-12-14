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ГУР: Кремль готує солдатів КНДР до штурмів на Курщині

Північнокорейські військові отримали додаткові запаси продовольства.

ГУР: Кремль готує солдатів КНДР до штурмів на Курщині
Кім Чен Ин та війська КНДР
Фото: Defense Express

Командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ взаємодіяти із російськими військовими, які ведуть бойові дії в Курській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

За інформацією ГУР, керівництво РФ найближчим часом може залучити солдатів КНДР до участі у штурмових діях. В ГУР додають, що північнокорейські військові отримали додаткові запаси продовольства.

"13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії  привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", — повідомили в ГУР.

  • За даними розвідки, північнокорейські військові, які зараз перебувають на полігонах у Курській області Росії, проходять не лише загальновійськову підготовку, а й підготовку для керування БпЛА. А 2000 військових КНДР уже направили в підрозділи, які ведуть активні бої.
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