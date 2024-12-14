ГУР: Кремль готує солдатів КНДР до штурмів на Курщині

Командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ взаємодіяти із російськими військовими, які ведуть бойові дії в Курській області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
За інформацією ГУР, керівництво РФ найближчим часом може залучити солдатів КНДР до участі у штурмових діях. В ГУР додають, що північнокорейські військові отримали додаткові запаси продовольства.
"13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", — повідомили в ГУР.
- За даними розвідки, північнокорейські військові, які зараз перебувають на полігонах у Курській області Росії, проходять не лише загальновійськову підготовку, а й підготовку для керування БпЛА. А 2000 військових КНДР уже направили в підрозділи, які ведуть активні бої.