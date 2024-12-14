Війська РФ упродовж доби п'ять разів обстрілювали прикордоння Сумщини

Найбільше вибухів лунало в Хотінській громаді.

LB.ua в Google News

Вночі та вранці армія РФ п'ять разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 43 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Есманська громади", — йдеться у повідомленні.

Найбільше вибухів чули жителі Хотінської громади. Там ворог бив з артилерії (17 вибухів) та РСЗВ (20 вибухів).

Ще чотири вибухи від артобстрілу чули мешканці Краснопільської громади.

На територію Есманської громади росіяни скинули дві міни.

У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю 25 "шахедів".