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Війська РФ упродовж доби п'ять разів обстрілювали прикордоння Сумщини

Найбільше вибухів лунало в Хотінській громаді.

Війська РФ упродовж доби п'ять разів обстрілювали прикордоння Сумщини
Сумська область
Фото: поліція Сумської області

Вночі та вранці армія РФ п'ять разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 43 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Есманська громади", — йдеться у повідомленні.

Найбільше вибухів чули жителі Хотінської громади. Там ворог бив з артилерії (17 вибухів) та РСЗВ (20 вибухів).

Ще чотири вибухи від артобстрілу чули мешканці Краснопільської громади.

На територію Есманської громади росіяни скинули дві міни.

У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю 25 "шахедів".

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