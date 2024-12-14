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Сили оборони за добу ліквідували 1040 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 761 160 військових.

Сили оборони за добу ліквідували 1040 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За добу російська армія втратила 1040 солдатів, 2 танки та понад 50 дронів.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового склад ‒ близько 761 160 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 9539 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19675 (+0) од,
  • артилерійських систем – 21102 (+24) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)

Дані уточнюються.

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