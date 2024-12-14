Сили оборони за добу ліквідували 1040 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:

Про це пише Генштаб.

За добу російська армія втратила 1040 солдатів, 2 танки та понад 50 дронів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 761 160 військових.

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