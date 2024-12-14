Сили оборони за добу ліквідували 1040 російських окупантів

За добу російська армія втратила 1040 солдатів, 2 танки та понад 50 дронів.
Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:
- особового склад ‒ близько 761 160 (+1040) осіб,
- танків ‒ 9539 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19675 (+0) од,
- артилерійських систем – 21102 (+24) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53),
- крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)
Дані уточнюються.