ВАКС обрав запобіжний захід голові суду на Львівщині

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу якого викрили на вимаганні 1 млн доларів хабаря у представника приватної компанії.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"13 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 10.02.2025 включно. Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду", — ідеться у повідомленні САП.

Як повідомляють в прокуратурі, чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні хабаря від представника приватної компанії.

У межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, правоохоронці встановили, що ці особи за ці кошти обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. НАБУ та САП задокументували передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. доларів.