Упродовж доби російська армія атакувала 10 населених пунктів Запорізької області

За добу російські окупанти завдали 166 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 2 авіаційні удари по Малинівці. 73 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку та Новодарівку.
2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку. 89 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малишівки, Ольгівського та Новодарівки.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.