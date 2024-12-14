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Упродовж доби російська армія атакувала 10 населених пунктів Запорізької області

Мирні жителі не постраждали.

Упродовж доби російська армія атакувала 10 населених пунктів Запорізької області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

За добу російські окупанти завдали 166 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 2 авіаційні удари по Малинівці. 73 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку та Новодарівку.

2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку. 89 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малишівки, Ольгівського та Новодарівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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