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ГУР: росіяни жаліються через складнощі евакуації своїх солдатів із Сирії

Військові РФ не можуть дістатися до авіабази у Хмеймімі в Сирії через страх обстрілу.

ГУР: росіяни жаліються через складнощі евакуації своїх солдатів із Сирії
Фото: AFP

Сотні російських військових не можуть дістатись з провінції Хомс в Сирії до авіабази у Хмеймімі, бо бояться, що їхню колону накриють вогнем. 

Про це інформує ГУР МО України. В українській розвідці зазначають, що процесом виводу росіян із Сирії користуються деякі озброєні угрупування: вішають російський прапор на свої колони як прикриття для безперешкодного пересування, зокрема трасою М4.  "Полковник російської армії дмітрій мотрєнко за дорученням вищих вождів мотався по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії — випрошував гарантій недоторканості для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4", — кажуть у розвідці.  Тим часом на території Сирії з’явились найманці із так званих російських ПВК, зокрема “африканського корпусу”: їхня задача ― захищати підрозділи РФ, які рухаються з глибини Сирії до баз на узбережжі.  13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та Хмейміма. "До операції з евакуації російського військового контингенту з Сирії, яка триває, держава-агресор планує залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків ― перекидати війська, озброєння та техніку з Хмейміма до ростова-на-дону, чкаловска та владівостока", ― кажуть в ГУР. 

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