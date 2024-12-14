Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
ГоловнаСвіт

Бельгія планує збільшити групу військ швидкого реагування у 3-4 рази

За запитом НАТО ці військові мають бути готові до виконання завдань за кілька днів.

Бельгія планує збільшити групу військ швидкого реагування у 3-4 рази
Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила про намір країни у 2025 році збільшити у кілька разів свій контингент сил швидкого реагування НАТО.

Як пише видання The Brussels Times, на території держави базуватимуться 1500 солдатів, які за запитом Альянсу повинні бути готовими до бойових дій вже за кілька тижнів чи навіть лічені дні.

Також Бельгія збільшить кількість військовослужбовців за кордоном на 20% - зокрема 300 солдатів поїдуть до Румунії на ротацію в рамках мультинаціональної групи НАТО із захисту східного флангу. 

Уперше за довгий час бельгійські війська долучаться до KFOR - контингенту, який відповідає за безпеку у Косово. А чотири бельгійські F-16, які патрулювали повітряний простір Литви, буде перекинуто до Ісландії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies