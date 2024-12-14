Бельгія планує збільшити групу військ швидкого реагування у 3-4 рази

За запитом НАТО ці військові мають бути готові до виконання завдань за кілька днів.

Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила про намір країни у 2025 році збільшити у кілька разів свій контингент сил швидкого реагування НАТО.

Як пише видання The Brussels Times, на території держави базуватимуться 1500 солдатів, які за запитом Альянсу повинні бути готовими до бойових дій вже за кілька тижнів чи навіть лічені дні.

Також Бельгія збільшить кількість військовослужбовців за кордоном на 20% - зокрема 300 солдатів поїдуть до Румунії на ротацію в рамках мультинаціональної групи НАТО із захисту східного флангу.

Уперше за довгий час бельгійські війська долучаться до KFOR - контингенту, який відповідає за безпеку у Косово. А чотири бельгійські F-16, які патрулювали повітряний простір Литви, буде перекинуто до Ісландії.