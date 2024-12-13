Макрон планує винести на обговорення лідерів ЄС питання миротворчої місії в Україні

Так у ЄС хочуть підготуватися до майбутньої розмови з Трампом на тему війни в Україні, аби забезпечити присутність блоку у мирних переговорах.

Президент Франції Еммануель Макрон проштовхує питання миротворчої місії на території України у разі припинення вогню й досягнення миру. Цю тему він планує винести на обговорення під час саміту лідерів ЄС 18-19 грудня, передає «Радіо Свобода».

Чимало високопосадовців блоку, як-от глава євродипломатії Кая Каллас, заявляють, що така дискусія передчасна. Водночас питання миротворчої місії в Україні набуває актуальності через прихід до влади у США Дональда Трампа й усе частіші дискусії в медіа на цю тему.

Двоє дипломатів-співрозмовників видання зазначили, що так у ЄС хочуть підготуватися до майбутньої розмови з Трампом на тему війни в Україні, аби забезпечити присутність блоку у мирних переговорах. Наразі питання миротворчої місії на території України перебуває на рівні ідеї.

Раніше агенція Reuters з посиланням на дипломатів повідомляла, що Париж хоче сформувати коаліцію за участі п’яти-восьми держав Європи, які б підтримали його у питання миротворців. Крім того, генсек НАТО Марк Рютте ініціює зустріч лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня, аби обговорити ситуацію в нашій державі.