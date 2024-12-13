Ультраліві у Франції хочуть висловити вотум недовіри новому прем’єр-міністру

У Франції ультраліва партія хоче ініціювати вотум недовіри новопризначеному премʼєр-міністрові Франсуа Байру, пише «Європейська правда».
Національний координатор «Нескореної Франції» Мануель Бомпар вважає призначення Байру «ще однією образою демократії».
«Програвши всі останні вибори, Макрон призначає свого першого і останнього прихильника в Матіньйон. Якщо Байру буде скинутий, буде скинутий і Макрон. Ми подамо вотум недовіри!», – заявив Бомпар.
Якщо Байру отримає голоси щонайменше 58 депутатів, ультраліві можуть ініціювати вотум недовіри. При цьому невідома позиція інших лівих сил, як-от соціалістів, що більш відкриті до підтримки новопризначеного уряду, а також ультраправих («Національного об’єднання»). Останні мають найбільшу фракцію в Національній асамблеї, але не будуть брати участі в уряді Байру.
- 13 грудня Еммануель Макрон призначив центриста Франсуа Байру новим прем’єр-міністром країни.
- Кандидатуру Байру висунули після того, як Макрон провів два дні зустрічей із лідерами партій, щоб домовитися про кандидата, який зможе подолати розбіжності та прийняти бюджет наступного року. На зустрічах в Єлисейському палаці не були присутні ні права партія «Національне об'єднання», ні ліва «Нескорена Франція».
- Попередній глава уряду Мішель Барньє протримався на посаді всього три місяці.