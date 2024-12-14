Корейці також мають властивість "закінчуватися", — у ЦПД прокоментували залучення КНДР до штурмів

Керівник Центру протидії дезінформації просить українців не поспішати з висновками щодо участі північнокорейських військ у штурмах росіян в Курській області.
Про це Андрій Коваленко пише у Телеграм.
"Станом на зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині", — каже він.
Коваленко зазначає, що війська КНДР дійсно готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, але ж виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.
"Зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються". Вони закінчуються, навіть дуже. Більш точна інформація про їх участь в боях буде згодом", — додає Коваленко.
- Напередодні в ГУР МО повідомили, що командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ взаємодіяти із російськими військовими, які ведуть бойові дії в Курській області.