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Сили оборони: ворог покращив тактичне положення в районі трьох населених пунктів на Покровському напрямку

Мова йде про населені пункти Пушкіне, Піщане та Шевченко.

Сили оборони: ворог покращив тактичне положення в районі трьох населених пунктів на Покровському напрямку
Фото: ТГ-канал "Хортицький вітер"

Російська армія покращила тактичне положення на Покровському напрямку, зокрема в районі населених пунктів Пушкіне, Піщане та Шевченко.

Про це інформують в ОСУВ "Хортиця".

Упродовж доби противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки. Проте ворог успіху не мав, зазнав втрати та відійшов.

Також росіяни проводили штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай.

Як зазначили українські військові, внаслідок вогневого ураження зруйновані укріплення на окремих позиціях, що унеможливило їх подальше утримання.

"Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення", — ідеться у повідомленні.

Вчора у Збройних Силах прокоментували поширювані інформацію про оточення підрозділів захисників у районі Успенівки. Захисники відбивають штурми на околицях цього населеного пункту, Трудового, Ганнівки та Романівки. 

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