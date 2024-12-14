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Глава британського уряду закликав лідерів G7 посилити підтримку України і санкції проти Росії

На думку Стармера, Путін не показує, що готовий до поступок.

Глава британського уряду закликав лідерів G7 посилити підтримку України і санкції проти Росії
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер закликав лідерів країн G7 посилити підтримку України і санкційний тиск на РФ, передає «Європейська правда».

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Стармер під час відеоконференції сказав, що російський диктатор не показує, що готовий до поступок, тож треба посилити підтримку нашої держави і це дозволить поставити її у краще становище для майбутнього. Крім того, військова допомога Києву і посилення економічного тиску, зокрема, санкцій (де це можливо) завдаватимуть Путіну «максимального болю».

Лідери G7 на зустрічі погодились, що єдність групи матиме вирішальне значення у нестабільний час у світі.

  • 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень. Також санкції торкнуться тіньового флоту.
  • Згодом Європейський Союз навздогін пропонував також запровадити санкції проти більш ніж десятка осіб і трьох організацій Росії за її операції з поширення дезінформації та іншу гібридну діяльність.
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