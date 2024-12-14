Глава британського уряду закликав лідерів G7 посилити підтримку України і санкції проти Росії

На думку Стармера, Путін не показує, що готовий до поступок.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер закликав лідерів країн G7 посилити підтримку України і санкційний тиск на РФ, передає «Європейська правда».

Стармер під час відеоконференції сказав, що російський диктатор не показує, що готовий до поступок, тож треба посилити підтримку нашої держави і це дозволить поставити її у краще становище для майбутнього. Крім того, військова допомога Києву і посилення економічного тиску, зокрема, санкцій (де це можливо) завдаватимуть Путіну «максимального болю».

Лідери G7 на зустрічі погодились, що єдність групи матиме вирішальне значення у нестабільний час у світі.