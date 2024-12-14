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​Угорське посольство у Парижі перевіряє поліція із собаками-саперами

Дипломати отримали листа з погрозами і фото саморобних вибухових пристроїв.

​Угорське посольство у Парижі перевіряє поліція із собаками-саперами
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

У посольстві Угорщини в Парижі місцева влада проводить обшук, залучивши собак, після того, як дипломати отримали листа з погрозами.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

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«У нашому посольстві в Парижі наразі французька влада проводить обшук із залученням двох собак-саперів після того, як наші колеги, які працюють у посольстві, отримали небезпечну для життя погрозу у вигляді електронного листа», - написав Сіярто у фейсбуці.

За його словами, до повідомлення також було додане фото саморобних вибухових пристроїв, які місцева влада поки не знайшла. 

Сіярто додав, що лист надійшов, імовірно «з адреси, пов'язаної з сусідньою країною».

Інцидент розслідують угорські служби.

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