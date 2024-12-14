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Саломе Зурабішвілі не визнала легітимними вибори президента Грузії

Вона звернулася до громадян, які прийшли під президентську резиденцію.

Саломе Зурабішвілі не визнала легітимними вибори президента Грузії
Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає легітимними вибори президента, які відбулися сьогодні.  

Про це пише Newsgeorgia. 

"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося", – заявила вона, звернувшись до громадян, які прийшли до президентської резиденції, щоб висловити підтримку Зурабішвілі.

Перед цим вона опублікувала пост у соцмережі Х, де назвала процес виборів "насмішкою над демократією". 

"Це ніколи не завадить Грузії йти європейським шляхом і демократичним майбутнім", – додала Зурабішвілі. 

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

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  • Шостим президентом Грузії сьогодні обрали висуванця від правлячої партії "Грузинська мрія", ексдепутата парламенту Михаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом і отримав 224 із 225 голосів присутніх членів колегії виборців.
  • Опозиція вважає вибори президента нелегітимними. Зурабішвілі не збирається складати повноваження доти, доки в країні не будуть проведені нові парламентські вибори.
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