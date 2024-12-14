Саломе Зурабішвілі не визнала легітимними вибори президента Грузії

Вона звернулася до громадян, які прийшли під президентську резиденцію.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає легітимними вибори президента, які відбулися сьогодні.

Про це пише Newsgeorgia.

"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося", – заявила вона, звернувшись до громадян, які прийшли до президентської резиденції, щоб висловити підтримку Зурабішвілі.

Перед цим вона опублікувала пост у соцмережі Х, де назвала процес виборів "насмішкою над демократією".

"Це ніколи не завадить Грузії йти європейським шляхом і демократичним майбутнім", – додала Зурабішвілі.

#GeorgiaProtests one year ago, Georgia received the Candidate status, today a Central Committee like « Parliament » « elects » a « one and only » candidate in a mockery of democracy.

That will never prevent Georgia to pursue its european path and democratic future! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 14, 2024

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.