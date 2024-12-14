Саломе Зурабішвілі не визнала легітимними вибори президента Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає легітимними вибори президента, які відбулися сьогодні.
Про це пише Newsgeorgia.
"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося", – заявила вона, звернувшись до громадян, які прийшли до президентської резиденції, щоб висловити підтримку Зурабішвілі.
Перед цим вона опублікувала пост у соцмережі Х, де назвала процес виборів "насмішкою над демократією".
"Це ніколи не завадить Грузії йти європейським шляхом і демократичним майбутнім", – додала Зурабішвілі.
#GeorgiaProtests one year ago, Georgia received the Candidate status, today a Central Committee like « Parliament » « elects » a « one and only » candidate in a mockery of democracy.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 14, 2024
That will never prevent Georgia to pursue its european path and democratic future!
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.
- Шостим президентом Грузії сьогодні обрали висуванця від правлячої партії "Грузинська мрія", ексдепутата парламенту Михаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом і отримав 224 із 225 голосів присутніх членів колегії виборців.
- Опозиція вважає вибори президента нелегітимними. Зурабішвілі не збирається складати повноваження доти, доки в країні не будуть проведені нові парламентські вибори.