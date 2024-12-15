Головне за неділю, 15 грудня: понад 150 боєзіткнень, бої за Курахове, нові графіки відключень

Бойові дії на Донеччині, 152 бойових зіткнення, ворожі обстріли, катастрофа російських танкерів у Керченській протоці. Яким запам’ятається 1026-й день повномасштабної війни.

Українські пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь та запалили його на честь Захисників України.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 15 грудня відбулося 152 бойових зіткнення.

Найбільше боїв зафіксовано на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках.

Триває операція в Курській області. Авіація та артилерія ворога продовжують завдавати ударів по своїй території.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 грудня – в новині.

Курахівський напрямок на Донеччині залишається одним із найгарячіших на фронті.

"Наші війська дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації", - йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому вони намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині. Ворог залучає диверсійно-розвідувальні групи. Так, зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб.

Військові зазначили, що разом із наступом своїх військ ворог реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі. Так на підтримку реалізації завдань Курахівської операції росіяни поширюють спотворену інформацію про ситуацію в місті.

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на Сіверському напрямку відбили масований штурм російської армії. Бійці знищили чотири бойові машини піхоти, 13 мотоциклів та МТЛБ росіян, повідомили в ОСУВ "Хортиця" у Телеграмі.

Вчора, 14 грудня, росіяни здійснили 8 штурмових дій на Сіверському напрямку. Завдяки професіоналізму та героїзму бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", всі атаки були відбиті. В результаті бойової роботи Сил оборони ліквідовані 52 загарбники, ще 37 поранені.

Також знищені 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТЛБ, 28 FPV-дронів, міномет калібру 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки та дрон-камікадзе "Привіт 82".

У Керченській протоці зазнали катастрофи танкери з паливом для військових кораблів, вважає директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак.

За її словами, подібний інцидент стався у 2007 році, коли танкер "Волгонефть" зазнав катастрофи в Керченській протоці, внаслідок чого в море вилилося близько 1500 тонн нафти. Навіть через рік після цього концентрація нафтопродуктів у воді у десятки разів перевищувала норму.

Гозак також додала, що ліквідація наслідків таких забруднень потребує зусиль не однієї інституції, а міжнародного співробітництва.

"Але я впевнена, що Росія не дасть доступу, інформація буде максимально обмежена. І дуже сумніваюсь, що РФ вживатиме якихось заходів для того, щоб ліквідувати наслідки. Швидше за все, залишиться як є", - зазначила вона.

Раніше стало відомо про два танкери, що тонули в Керченській протоці, - "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 та 14 осіб відповідно. Танкери переміщали понад 8 тонн мазуту.

Завтра, 16 грудня, заходи обмеження споживання для побутових споживачів почнуть застосовуватись за новими графіками, інформує "Укренерго".

Як зазначають в енергокомпанії, такі зміни зумовлені вимогами оновленої інструкції "Про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії". Графіки відключень в усіх областях будуть уніфіковані.

Днями Міністерство енергетики затвердило інструкцію, яка має на меті встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях.

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