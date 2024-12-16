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На Черкащині збили 14 безпілотників РФ, уламки пошкодили лінії електропередач

Минулося без потерпілих.

На Черкащині збили 14 безпілотників РФ, уламки пошкодили лінії електропередач
Фото: Черкаська ОДА

У Черкаській області сили Протиповітряної оборони ліквідували 14 безпілотників.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 

“Ніч в області минула спокійно. Однак удосвіта почались чергові ворожі атаки з повітря. Загалом на рахунку наших оборонців: мінус 14 "шахедів" у черкаському небі”, ‒ зазначив голова ОВА.

Табурець додав, що минулось без потерпілих. Однак уламки російських БпЛА пошкодили лінії електропередач. 

“Ремонтники вже працюють”, ‒ додав очільник області.

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У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю 25 "шахедів", тоді також було пошкоджено ЛЕП.

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