​Двоє людей постраждали на Харківщині через агресію росіян

На Харківщині через російську агресію постраждали двоє людей. Також унаслідок обстрілів у області пошкоджені спорткомплекс, ангар, виробничі корпуси та будинок.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА олег Синєгубов.
На світанку 16 грудня, близько 05:28 у Злотополі Лозівського району області сили ППО ліквідували ворожий БПЛА.
Вчора о 11:05 у Київському районі Харкова унаслідок ракетного удару пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та 8 дверей будівлі спортивного комплексу. Внаслідок удару постраждала 48-річна жінка.
Близько 18:35 у м. Дергачі відбулося влучання в покрівлю будівлі. Пошкоджено будівлю ангару. Перед цим, о 18:21 через влучання БПЛА типу "Шахед" в землю пошкоджені 2 виробничих корпуси.
О 18:30 у с. Кутьківка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка.
Біля 10:50 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової.