​Двоє людей постраждали на Харківщині через агресію росіян

Унаслідок обстрілів у області пошкоджені спорткомплекс, ангар, виробничі корпуси та будинок.

На Харківщині через російську агресію постраждали двоє людей. Також унаслідок обстрілів у області пошкоджені спорткомплекс, ангар, виробничі корпуси та будинок.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА олег Синєгубов.

На світанку 16 грудня, близько 05:28 у Злотополі Лозівського району області сили ППО ліквідували ворожий БПЛА.

Вчора о 11:05 у Київському районі Харкова унаслідок ракетного удару пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та 8 дверей будівлі спортивного комплексу. Внаслідок удару постраждала 48-річна жінка.

Близько 18:35 у м. Дергачі відбулося влучання в покрівлю будівлі. Пошкоджено будівлю ангару. Перед цим, о 18:21 через влучання БПЛА типу "Шахед" в землю пошкоджені 2 виробничих корпуси.

О 18:30 у с. Кутьківка Куп'янського району унаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка.

Біля 10:50 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.