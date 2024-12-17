Чоловік, який знімав військові об'єкти для російських кураторів, отримав 10 років за ґратами

Офіс генерального прокурора повідомив про завершення судового розгляду справи проти громадянина, який знімав військові об'єкти у Дніпропетровській області на замовлення російських кураторів.

Мешканець Луганщини, як було встановлено судом, добровільно погодився надати окупантам інформацію про військовий шпиталь, військовий навчальний заклад та блокпости. Він надсилав фото та відеофайли замовнику, щоб отримати грошову винагороду.

У вересні 2022 року зловмисника затримали під час повторного "сеансу" зйомки. Йому інкримінували статтю 114-2 Кримінального кодексу України - поширення інформації про переміщення, розташування та рух ЗСУ та інших військових формувань.

Зрештою служителі Феміди вирішили покарати колаборанта 10 роками позбавлення волі.