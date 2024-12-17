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Нацспротив: загарбники створюють на ТОТ Херсонщини фейкові молодіжні парламенти

Створений росіянами “парламент” складається з двадцяти дітей.

Нацспротив: загарбники створюють на ТОТ Херсонщини фейкові молодіжні парламенти
Загарбники створюють на ТОТ Херсонщини фейкові молодіжні парламенти
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни намагаються масово залучити молодь до колабораціонізму на ТОТ Херсонської області.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Для цього загарбники створили перший в регіоні “молодіжний парламент”, який не має жодної функції і метою якого є залучити підлітків до колабораціонізму.

“Парламент” складається з двадцяти дітей, яких відшукали кремлівські молодіжні рухи серед місцевих. Звʼязуючи підлітків з окупаційними адміністраціями в межах цього злочину, ворог прагне отримати їх лояльність”, - йдеться у повідомленні.

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В Центрі нацспротиву закликали батьків проводити бесіди з дітьми, щоб ті не руйнували собі життя співпрацею з окупантами, та ігнорувати ініціативи росіян.

  • На тимчасово окупованих територіях росіяни почали агітувати дітей-сиріт вступати до військового училища у захопленому Маріуполі Донецької області.
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