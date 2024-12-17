Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту

Проєкт "Наші гроші" повідомляє про замовлення комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Київської міської державної адміністрації спорудження дороги до аеропорту "Київ-Жуляни", який, як і решта летовищ України, на час війни призупинив діяльність.

Згідно з документацією на сайті системи Prozorro, переможцем тендеру став консорціум "Мостадор Груп", а вартість будівництва першої черги складе 1,47 мільярда гривень. За ці гроші до липня 2026 року підрядник має звести 2,8 кілометра дороги від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту у Солом'янському районі столиці. При цьому у проєкт не закладено покриття інфляційних ризиків.

Під час тендеру була відхилена дешевша пропозиція з боку компанії "Укратоменергобуд". Як пояснили замовники, через те, що архіви з кошторисами від підрядника "були пошкоджені і не відкривалися". Компанія пропонувала збудувати дорогу за 1,36 мільярда гривень.