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Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Різдвяні та Новорічні свята

Повідомляється про запуск додаткових поїздів у 6 напрямках.

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Різдвяні та Новорічні свята
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на Різдвяні та Новорічні свята
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила, що призначає додаткові поїзди на Різдвяні та Новорічні свята.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №159/160 Київ – Трускавець

Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року. Поїзд курсуватиме через Львів та Дрогобич.

Поїзд №291/292 Київ – Львів

Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

Поїзд №168/167 Одеса – Львів

Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

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Поїзд №265/266 Київ – Одеса

Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

Поїзд №249/250 Київ – Чернівці

Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Поїзд №235/236 Київ – Ужгород

Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

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