Через негоду на Тернопільщині без світла залишилося майже три тисячі споживачів

Негода на Тернопільщині 16 грудня призвела до аварійних відключень світла.
Про це повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація із посиланням на «Тернопільобленерго».
Станом на 18:30 внаслідок поривів вітру без електропостачання залишилися чотири населені пункти повністю та 11 частково в зонах відповідальності Гусятинського, Борщівського, Козівського та Зборівського РЕМів.
Загалом без електроенергії перебувають 2886 споживачів.
- Того ж дня ДСНС попередила про погіршення погодних умов по всій території держави. 16 та 17 грудня синоптики прогнозують снігопади та хуртовини, на високогiр’ї схiдної частини Закарпаття очікується значна снiголавинна небезпека — ІІІ рiвень.