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Через негоду на Тернопільщині без світла залишилося майже три тисячі споживачів

Чотири населені пункти знеструмлені повністю, 11 – частково.

Негода на Тернопільщині 16 грудня призвела до аварійних відключень світла.

Про це повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація із посиланням на «Тернопільобленерго».

Станом на 18:30 внаслідок поривів вітру без електропостачання залишилися чотири населені пункти повністю та 11 частково в зонах відповідальності Гусятинського, Борщівського, Козівського та Зборівського РЕМів.

Загалом без електроенергії перебувають 2886 споживачів.

  • Того ж дня ДСНС попередила про погіршення погодних умов по всій території держави. 16 та 17 грудня синоптики прогнозують снігопади та хуртовини, на високогiр’ї схiдної частини Закарпаття очікується значна снiголавинна небезпека — ІІІ рiвень.
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