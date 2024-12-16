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У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільного

Постраждалий зазнав поранень.

У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільного
Фото: З відкритих джерел

У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного у Дніпровському районі. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 16:00 російські військові з дрона атакували чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 34-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та забій голови", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

  • У понеділок вранці російська армія атакувала з дрона магазин у місті Берислав Херсонської області. Постраждала 59-річна жінка, ще одна - загинула.
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