У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільного

У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного у Дніпровському районі.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 16:00 російські військові з дрона атакували чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 34-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та забій голови", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.