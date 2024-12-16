У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільного

У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного у Дніпровському районі.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 16:00 російські військові з дрона атакували чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 34-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та забій голови", — ідеться у повідомленні.
Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.
- У понеділок вранці російська армія атакувала з дрона магазин у місті Берислав Херсонської області. Постраждала 59-річна жінка, ще одна - загинула.