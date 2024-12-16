СБУ: засудили працівника ТЕС у Дніпрі, який коригував ракетні удари росіян по місту

Він належав до агентурної мережі російської воєнної розвідки.

15 років тюрми отримав ще один агент Росії, який коригував ракетні удари рашистів по Дніпру.

Як повідомила Служба безпеки України, засудженим є 47-річний працівник місцевої ТЕС. Він був учасником агентурної мережі російської воєнної розвідки.

Цей осередок СБУ нейтралізувала у січні 2023 року. Тоді за результатами багатоетапної спецоперації в обласному центрі затримали вісьмох російських агентів.

Працівник ТЕС передавав окупантам координати місцевих енергогенеруючих підприємств. Після обстрілів зрадник прибував на місця «прильотів», фіксував їх наслідки й коригував повторні обстріли. Також зловмисник шпигував за бойовими позиціями підрозділів ППО, що захищають обласний центр.

«Отримані розвіддані агент передавав окупантам через резидента – колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до РФ і пішов на співпрацю з російською спецслужбою», - додали в СБУ.

Затриманого визнали винним у державній зраді.