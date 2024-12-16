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СБУ: засудили працівника ТЕС у Дніпрі, який коригував ракетні удари росіян по місту

Він належав до агентурної мережі російської воєнної розвідки.

СБУ: засудили працівника ТЕС у Дніпрі, який коригував ракетні удари росіян по місту
наручники
Фото: СС0 Public Domain

15 років тюрми отримав ще один агент Росії, який коригував ракетні удари рашистів по Дніпру.

Як повідомила Служба безпеки України, засудженим є 47-річний працівник місцевої ТЕС. Він був учасником агентурної мережі російської воєнної розвідки.

Цей осередок СБУ нейтралізувала у січні 2023 року. Тоді за результатами багатоетапної спецоперації в обласному центрі затримали вісьмох російських агентів. 

Працівник ТЕС передавав окупантам координати місцевих енергогенеруючих підприємств. Після обстрілів зрадник прибував на місця «прильотів», фіксував їх наслідки й коригував повторні обстріли. Також зловмисник шпигував за бойовими позиціями підрозділів ППО, що захищають обласний центр.

«Отримані розвіддані агент передавав окупантам через резидента – колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до РФ і пішов на співпрацю з російською спецслужбою», - додали в СБУ.

Затриманого визнали винним у державній зраді.

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