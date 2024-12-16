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Завтра в Україні до +12 тепла, на сході мокрий сніг

Найтепліше буде у південних областях.

Завтра в Україні до +12 тепла, на сході мокрий сніг

У вівторок, 17 грудня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду, повідомили в Гідрометеорологічному центрі.

Помірні дощі, в Карпатах, на сході та північному сході країни з мокрим снігом, у південних областях місцями невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°.

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У Київській області температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

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