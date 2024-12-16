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Окупанти знову атакували Антонівку біля Херсона, є поранений

Потерпілого шпиталізували.

Окупанти знову атакували Антонівку біля Херсона, є поранений

Окупанти знову атакували селище Антонівка на Херсонщині, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

“Близько 13:00 російську окупанти атакували з дрона Антонівку”, ‒ зазначили в ОВА.

Через удар ворожого дрона 82-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги.

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Потерпілого шпиталізували.

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