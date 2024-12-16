Окупанти знову атакували Антонівку біля Херсона, є поранений

Окупанти знову атакували селище Антонівка на Херсонщині, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
“Близько 13:00 російську окупанти атакували з дрона Антонівку”, ‒ зазначили в ОВА.
Через удар ворожого дрона 82-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги.
Потерпілого шпиталізували.
- Внаслідок ранкового удару росіян по Антонівці з безпілотника поранення отримали дві людини. Від російських ударів минулої доби постраждали 25 населених пунктів Херсонщини, двоє людей травмовані.