Адміністрація Байдена запевняє, що її військової допомоги для України вистачить до кінця 2025 року

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні військову допомогу. Цих обсягів в озброєнні, техніці та матеріалах має вистачити Україні до кінця наступного року, передає РБК-Україна.
"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", – сказав він.
Міллер не уточнив, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакету військової допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів, який навесні ухвалив Конгрес США.
Речник Держдепартаменту послався на те, що питанням щодо допомоги, яка залишилась, займаються в Пентагоні.
- На початку грудня Трамп допустив зменшення обсягів допомоги Україні після повернення до влади. Також обраний президент не зобов'язується зберегти США в НАТО.
- Нещодавно Трамп заявив, що його команда працює над припиненням війни в Україні і розкритикував дозвіл США щодо далекобійних ударів.