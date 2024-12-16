Трамп заявив, що його команда працює над припиненням війни в Україні і розкритикував дозвіл США щодо далекобійних ударів

«Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив», – сказав Трамп.

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що його команда працює над «припиненням війни» в Україні і відзначив «деякий прогрес».

Таку заяву він зробив під час виступу в місті Палм-Біч у Флориді, передає «Європейська правда».

«Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив», – сказав Трамп.

Політик додав, що те, що відбувається на війні в Україні, «значно гірше, ніж про це повідомляють, для обох сторін».

«Ми маємо діяти якнайкраще, ми діяли якнайкраще. Побачимо, що станеться. З моменту виборів ми працюємо щодня, аби світ міг трохи перепочити, аби позбутись війн», – сказав Трамп.

Він також розкритикував дозвіл від адміністрації Джо Байдена для України завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Обраний президент США вважає, що Вашингтон не мав дозволяти удари на 200 миль углиб РФ і зазначив, що у Байдена не проконсультувались із ним, перш ніж ухвалити таке рішення.

«Я не думаю, що це мали дозволити – точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю? Я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку», – сказав Трамп, а на запитання, чи перегляне він це рішення, коли вступить на посаду, політик сказав «Можливо».