Рада міністрів ЄС запровадила нові санкції проти Білорусі: до "чорного списку" ввійшли 26 фізосіб

Санкції передбачають заморожування активів, заборону на надання будь-якої допомоги та подорожі до ЄС.

Рада міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі ухвалила рішення додатково включити в санкційний список у зв’язку із подіями в Білорусі 26 фізичних осіб та дві установи.

Про це ідеться в інформації, яку оприлюднили на сайті Євроради, пише "Укрінформ".

"Рада ЄС сьогодні вирішила застосувати обмежувальні заходи додатково проти 26 осіб та двох установ в Білорусі, з огляду на ситуацію, що складається в країні. Ці обмежувальні заходи були застосовані проти різних представників судової влади, зокрема, проти суддів, які виносили політично мотивовані вироки, серед іншого - проти громадян, які висловлювалися проти режиму Лукашенка та проти системної жорстокості білоруських правоохоронних структур, які несуть відповідальність за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції", — ідеться у повідомленні.

Під європейські санкції також потрапили керівники тюрем та закладів передсудового утримання Білорусі. Зокрема, обмеження запровадили щодо керівника медичної частини однієї з таких структур, де політичні в’язні стикалися із негуманними умовами та піддавалися образам.

До санкційного списку потрапили також представники бізнесу, які користувалися привілеями від режиму Лукашенка та були причетними до обходження санкційного режиму ЄС.

Ідеться про логістичну білоруську компанію Vlate Logistik LLC, яка організувала два перехідні пункти на кордонах Білорусі та користувалася значними податковими пільгами з боку режиму Лукашенка, та про керівництво цієї компанії.

У переліку ЄС також фігурує компанія Ruzekspeditsiya LLC та її власник, які були причетними до обходження санкцій ЄС, зокрема, до поставок в Білорусь забороненої автомобільної техніки.

З прийнятим сьогодні санкційним пакетом, обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі поширюються нині на 287 осіб та 39 установ.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону на надання суб’єктам санкцій будь-якої фінансової або економічної допомоги, а також заборону на подорожі до ЄС, включаючи в’їзд до країн ЄС або транзит їх територією.