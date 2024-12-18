Експерти НАТО наступного року проінспектують систему військової освіти в Україні

Після цього Україна зможе подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти за стандартами НАТО.

У жовтні 2025 року експерти НАТО проведуть інституційний аудит системи військової освіти в Україні. Після цього Україна зможе подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти за стандартами Альянсу.

Про це повідомила пресслужба Міністрства оборони.

"Завдяки сертифікації курсів та стандартизації освітніх програм Україна зможе не лише покращити рівень підготовки своїх військових, а й забезпечити операційну сумісність української армії з силами Альянсу. Це відкриє можливості для навчання в Україні військовослужбовців держав-членів НАТО", – пояснив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Питання розвитку системи військової освіти обговорювалося нещодавно на засіданні Комітету сектору оборони і безпеки в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Міністерство оборони України представляв директор Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко. Він поділився досягненнями та планами щодо трансформації військової освіти, яка проводиться в рамках програми НАТО DEEP.

З початку реалізації проєкту в Україні проведено понад 1 000 тренінгів, стажувань та інших освітніх заходів. У 2024 році участь українських військовослужбовців в цих заходах зросла на 450%, а загалом у програмі взяли участь понад 15 000 учасників.