Міноборони запустило в Армія+ нове опитування про жіночу та чоловічу форми

Міноборони запустило опитування в Армія+, щоб дізнатися, наскільки жіноча та чоловіча форма відповідає потребам військових, є зручною та якісною.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нове опитування містить 15 питань, крім того військові можуть лишити пропозиції, щоб зробити одяг ще більш зручним та зносостійким.

“Кожне опитування в Армія+ приводить до конкретних змін у нашому війську. На сьогодні пів мільйона військовослужбовців зареєструвалися у застосунку. А це значить, що ми маємо півмільйона думок, які можуть допомогти реформувати армію на краще. Це величезна сила, яка своїми голосами сьогодні може впливати на рішення завтра”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.