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Міноборони запустило в Армія+ нове опитування про жіночу та чоловічу форми

Нове опитування містить 15 питань.

Міноборони запустило в Армія+ нове опитування про жіночу та чоловічу форми
Міноборони запустило в Армія+ нове опитування про жіночу та чоловічу форми
Фото: Міноборони

Міноборони запустило опитування  в Армія+, щоб дізнатися, наскільки жіноча та чоловіча форма відповідає потребам військових, є зручною та якісною.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нове опитування містить 15 питань, крім того військові можуть лишити пропозиції, щоб зробити одяг ще більш зручним та зносостійким.

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“Кожне опитування в Армія+ приводить до конкретних змін у нашому війську. На сьогодні  пів мільйона військовослужбовців зареєструвалися у застосунку. А це значить, що ми маємо півмільйона думок, які можуть допомогти реформувати армію на краще. Це величезна сила, яка своїми голосами сьогодні може впливати на рішення завтра”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 

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