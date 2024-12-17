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Бойко після допита в СБУ прокоментував своє відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою"

Бойко після допита в СБУ прокоментував своє відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою"
Юрій Бойко
Фото: glavcom.ua

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, ексміністр та віцепрем'єр за президентства Януковича Юрій Бойко прокоментував своє відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.

Про це повідомила "Українська правда" і нардепка Вікторія Сюмар у Facebook.

Зазначається, що Бойко перепросив перед українцями за свій попередній ролик із проросійськими наративами, а також назвав Путіна воєнним злочинцем.

На питання, чи не має він на увазі під словом "радикали" нинішню владну команду й особисто президента Зеленського, політик сказав, що "це - маячня".

Бойко також закликав інших політиків "об'єднувати країну та людей" і працювати для спільної мети: "щоб якнайшвидше перемогти та розбити ворога".

  • Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
  • Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.
  • Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.
  • Сьогодні Бойко прийшов на допит до СБУ.

На питання, чи не має він на увазі під словом "радикали" нинішню владну команду й особисто президента Володимира Зеленського, політик сказав, що "це - маячня".

  • Нещодавно ексспівголова забороненої у 2022 році партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій говорив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
  • Згодом на це відео відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про неприпустимість російських наративів під час війни.
  • Пізніше у Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.
  • Сьогодні Бойко прийшов на допит до СБУ.
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