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Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»

В онлайн-архіві «Великі трансформації», який оприлюднює матеріали експедицій кінця 1980-х – початку 1990-х років американського дослідника Вільяма Нолла і його колег, зафіксовано понад 500 усних інтерв’ю людей, які застали колективізацію, Голодомор або народилися одразу після. 

Однак у кожній українській родині є свої історії «великих трансформацій». У спецпроєкті «Сімейний альбом із колективізацією» ми публікуємо історії, якими поділилися наші сучасники.

Журналістка Ольга Мусафірова розповіла про поламані репресивною машиною СРСР долі двоюрідної бабусі Віри Осовської та її чоловіка Степана Скотенюка. 

Ольга Мусафірова
Фото: надано авторкою
Ольга Мусафірова

Чи всі тії сади цвітуть, 

що весною розвиваються?..

Після смерті мого батька мама протягом року перебувала в такій тихій безмежній скорботі, що танула як свічка. Не рятував навіть малий онук, якого ми підкидали їй до Гайсина з Києва. Про те, щоб умовити переїхати до нас, не було навіть мови. «Ти що, — вимучено посміхалася вона, — як же я їх покину…». Їх — малося на увазі, могили.

Свіжу, батькову, бабусину, двох бабусиних рідних сестер, прадідуся і прабабусі, а ще три кенотафи, хоча тоді ми такого визначення не знали і не вживали. Просто в надгробки були вмонтовані овали-фотографії трьох чоловіків з великої родини Осовських, чий прах з різних причин так і не потрапив на вічний спочинок додому. 

Розповім про долю одного з них, Степана Харитоновича Скотенюка, чоловіка Віри Олександрівни Осовської, старшої сестри моєї бабусі. Ні Степана Харитоновича, ні Віри Олександрівни я не застала, вони пішли з життя до мого народження. Він — у 1937-му, вона — у 1953-му. Але спершу скажу, звідки я про них доволі докладно знаю.

Коли мої вмовляння мами не дали жодного результату, я купила загальний зошит у блакитній обкладинці й тоном, яким лише кілька разів за життя дозволяв собі батько, ще й пристукнувши долонею по столу, сказала: «Значить, так! Мусиш написати історію родини. Все, що пам’ятаєш, що тобі свого часу розповідали старші. Без купюр. Робитимеш посилання на листи, документи, фотокартки — он який стос альбомів! Я перевірятиму кожного місяця».

Світла пам’ять мамі: вона, вчителька, залишила нам спадок, торкатися якого щемно, страшно і цікаво водночас. 

Отже, Віра Осовська, народжена 1891 року, тендітна, темноволоса, хвороблива (мала плеврит) і навіть у дорослому віці вражала дитячою незахищеністю. Первісток, улюблениця батьків, вона була обдарована музичним слухом, обожнювала книжки, уникала товариства ровесників і взагалі компаній — така собі «тургенєвська баришня» з повітового містечка. Мріяла стати вчителькою, тим більше, що навчання в «міністерській» гімназії в Немирові, піклувальницею якої була княгиня Щербатова, давало цю можливість зразу, без жіночих учительських курсів.

Батьки прийняли вибір Віри. Відпустили на квартиру до далекої родички, на «шалену відстань», за п’ятдесят з гаком кілометрів від дому. З Гайсина до Немирова вона зазвичай добиралася вузькоколійкою, тим самим «праздношатающімся», за Шолом-Алейхемом, потягом, який на години зупинявся в полях, а пасажири мали можливість або подрімати серед різнотрав’я, або навідатися за молоком до найближчого села.

На своє 19-річчя Віра приїхала до батьківського дому разом з нареченим і хлопчиком років семи. Коли, за яких обставин познайомився з нею Степан Харитонович Скотенюк, удівець із сином Левком, інспектор народних училищ, на дванадцять років старший за Віру, можу лише фантазувати — у маминому зошиті про то ні слова. Чогось упевнена: без потяга не обійшлося.

Степан Харитонович, поруч з ним Левко, Віра в білому платті, фото дореволюційне.
Фото: із сімейного архіву
Степан Харитонович, поруч з ним Левко, Віра в білому платті, фото дореволюційне.

Рідні намагалися відмовляти. Та тендітна Віра виявила крицеву вдачу: «Я його кохаю». Коротко кажучи, пара взяла шлюб і повінчалася. Власних дітей вони не мали. Левко називав мачуху «Віруся», як тато, і хто не знав, вважали, що то донька і син Степана Харитоновича. Жити стали в селі Зятківці, що коло Гайсина. У 20-х роках уже обоє викладали у школі, вона — німецьку мову, він — фізику. У нього також був неабиякий музичний хист. 

«Пара співала на два голоси так, що влітку сусіди просили не зачиняти вікна (винаймали половину хати)», — цитую мамині записи. «Співали українські пісні й романси, Степан Харитонович знав їх безліч.

Ой у полі вітер віє, 

А жито половіє,

А козак дівчину та вірненько любить, 

Та сказать не посміє.

Сидить голуб на дубочку, 

А голубка на вишні,

Ой скажи, скажи, молодий козаче, 

Що у тебе на мислі…

Або цю: 

Чи всі тії сади цвітуть, 

Що весною розвиваються,

Чи всі тії та й вінчаються, 

Що любляться та кохаються?

Половина тих садів цвіте,

Половина осипається,

Одна пара та вінчається,

А другая розлучається».

Степан Харитонович походив із селянської родини, рано осиротів, власними силами й розумом здобув освіту, його погляди стали для Вірусі значущими. Вдома в них збиралося товариство, усі у вишитих сорочках, і розмови, мабуть, вели відповідні. Віру, що завжди уникала компаній, наче підмінили. «Вони виглядали напрочуд гармонійною парою, і навколо них гуртувалася сільська інтелігенція», — цитую знову.

У Зятківцях учителював відомий нині фольклорист Гнат Трохимович Танцюра, він також приятелював зі Скотенюком. Набагато пізніше моя мама стала ученицею Гната Трохимовича, а 1994 року, коли, власне, вона записувала спогади до загального зошита з блакитною обкладинкою, гайсинська районна газета «Трибуна праці» надрукувала статтю «Про вчителя слово», де автор-ветеран згадував своїх вихователів, Гната Трохимовича і Степана Харитоновича.

Уся родина по маминій лінії: чоловік з добрими очима, вусами й залисинами, у мундирі — Степан Харитонович (верхній ряд праворуч), Левко в самому центрі внизу (з великим білим коміром і манжетами), Віра — чорнява, кучерява, руки склала на грудях (друга ліворуч), поруч з офіцером, старшим братом Олександром.
Фото: із сімейного архіву
Уся родина по маминій лінії: чоловік з добрими очима, вусами й залисинами, у мундирі — Степан Харитонович (верхній ряд праворуч), Левко в самому центрі внизу (з великим білим коміром і манжетами), Віра — чорнява, кучерява, руки склала на грудях (друга ліворуч), поруч з офіцером, старшим братом Олександром.

На початку грудня 1937 року, вночі, як заведено, до Степана Харитоновича і Віри прийшли енкавеесники. Левко — на той час уже дорослий, одружений — мешкав окремо, на Київщині. Перетрусили бібліотеку, вигорнули речі з шафи, прихопили як докази кілька фото (на одних Скотенюк — у мундирі царських часів, на іншому — у вишиванці), забрали господаря зі собою. Власне, більше рідні його не бачили.

Зі школи «дружину ворога народу» й «буржуазного націоналіста» відразу звільнили, влаштуватися на нову роботу годі було й думати. Віра писала листи до Москви, до Сталіна й уряду, благала розібратися й випустити ні в чому не винну і вже немолоду людину. Відповіді не отримала. Та хтось із «добрих людей» шепнув, що Скотенюка тримають у Вінниці. Чи треба казати, в які борги залазила Віра, купуючи їстівне, вистоюючи в чергах під в’язницею і передаючи черговій «добрій людині» серед тюремної обслуги те, що вдалося зібрати? Просто так передавала, ще й дякувала за послугу…

Померла вона в 1953-му, за кілька місяців по смерті Сталіна, заповівши середній сестрі, Ользі, моїй майбутній бабусі, дізнатися про долю її Степана. 

Спомин з раннього дитинства: бабуся разом з мамою пишуть лист на адресу «Москва, Кремль», а ще — на телепередачу «Брестская крепость», яку вів письменник Сергій Смирнов. До нього, котрий самотужки взявся знаходити бійців, зниклих безвісти на війні, кинувся, здається, весь Союз. Бо, крім Степана Харитоновича, який згинув десь у Сибіру (так вважали в родині), з війни не повернулися ані Левко Скотенюк, ані Микола Осовський, молодший брат Віри й Ольги.

Направду диво, але відомості про Миколу «Брестская крепость» таки відшукала: «пал смертью храбрых под Сталинградом, похоронен в братской могиле». Та про батька й сина Скотенюків державні архіви не мали відомостей. І кенотафи давали все менше надії. Мама також, на жаль, не дочекалася…

скрин з архівних документів
Фото: надано авторкою
скрин з архівних документів

Тільки порівняно недавно завдяки Українському інституту національної пам’яті, коли було створено Національний банк репресованих, я і моя родина знайшли підтвердження: Степана Харитоновича Скотенюка, стаття 54-10 КК УРСР (контрреволюційна діяльність), вчителя, безпартійного, засудили до вищої міри покарання, розстрілу 14.12.1937 року, а виконали вирок 16.01.1938. Дуже швидко все відбулося і, скоріше за все, прямо в Гайсинському відділі НКВС. Реабілітували чоловіка 23 грудня 1989 року. 

А про мобілізованого в селі Тальне Київської області бійця Червоної армії Левка Степановича Скотенюка розповіла створена ентузіастами «Книга пам’яті шталагу 349», гітлерівського концтабору в Умані: загинув від ран 27.09.1942 року…

Сторінка з Книги пам’яті шталагу 349 (Умань), де зазначено, що там загинув Скотенюк Лев у 1942 році.
Фото: надано авторкою
Сторінка з Книги пам’яті шталагу 349 (Умань), де зазначено, що там загинув Скотенюк Лев у 1942 році.

Сади весною розцвіли, та цвіт побило. 

Валентина КлименкоВалентина Клименко, Журналістка
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