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Четверо людей постраждали через удари окупантів на Харківщині

Росіяни вдарили по Циркунах із РСЗВ. 

Четверо людей постраждали через удари окупантів на Харківщині
наслідки обстрілу Харкова, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Унаслідок російських атак на харківщині постраждали четверо людей. Понівечені будинки, горіла господарча споруда.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Вчора о 12:24 у Київському районі Харкова унаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено покрівлю цивільної будівлі.

Вчора вночі, о 22:47 ворог атакував с.Циркуни Харківського району із РСЗВ. Внаслідок обстрілу  пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки 57, 62, 75 та один 64-річний чоловік.

О 15:00 у с.Загризове Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

Вчора уранці у с.Петропавлівка Чугуївського району унаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

За межами с.Бідило Богодухівського району у полі виявили два БПЛА.

  • На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили спробу окупантів просунутись вперед. 
  • На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники зупинили 18  ворожих атак.  

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей.

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