Росіяни атакували ударним дроном "Молния" торгівельний центр у Харкові

У середу, 18 грудня, РФ атакували ударним безпілотником будівлю торгівельного центру Харкова.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що 18 грудня близько 11:35 ворожий дрон влучив у дах нефункціонуючого торговельного центру у Київському районі м. Харкова.
Обійшлося без постраждалих.
За попередніми даними, російська армія застосувала ударний БпЛА "Молния".