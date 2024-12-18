Росіяни атакували ударним дроном "Молния" торгівельний центр у Харкові

У середу, 18 грудня, РФ атакували ударним безпілотником будівлю торгівельного центру Харкова.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідством встановлено, що 18 грудня близько 11:35 ворожий дрон влучив у дах нефункціонуючого торговельного центру у Київському районі м. Харкова.

Обійшлося без постраждалих.

За попередніми даними, російська армія застосувала ударний БпЛА "Молния".