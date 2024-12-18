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З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 242 дитини.

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей
Фото: Микола Кулеба

З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольні Україні територію вдалося повернути ще шістьох дітей.

Про це повідомляє очільник Зерсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це — черговий результат реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та наполегливої праці благодійної організації "Save Ukraine", — наголошує Прокудін.

З окупації вдалося повернути 4 хлопчиків, двох дівчаток та дві особи з числа дітей-сиріт. Найменшій дитині 9 місяців, найстаршій – 17 років.

Наразі діти отримують медичну та психологічну допомогу. 

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 242 дитини з поки що окупованої Херсонщини.

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