З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей

З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольні Україні територію вдалося повернути ще шістьох дітей.
Про це повідомляє очільник Зерсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Це — черговий результат реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та наполегливої праці благодійної організації "Save Ukraine", — наголошує Прокудін.
З окупації вдалося повернути 4 хлопчиків, двох дівчаток та дві особи з числа дітей-сиріт. Найменшій дитині 9 місяців, найстаршій – 17 років.
Наразі діти отримують медичну та психологічну допомогу.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 242 дитини з поки що окупованої Херсонщини.
- Після викрадення українських дітей з окупованих територій РФ намагається позбавити їх української ідентичності. На території Росії діє близько півсотні спеціальних програм для знищення самоідентифікації дітей та молоді України.